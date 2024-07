Man gearresteerd vanwege vondst van koffers met twee lichamen in Bristol

De Britse politie heeft een man aangehouden vanwege de lugubere vondst van twee koffers met menselijke resten in Bristol, in het zuidwesten van Engeland. Het gaat om iemand anders dan degene waar de politie naar op zoek was. De verdachte die nu is opgepakt is een 36-jarige man uit Londen. Waar hij van wordt verdacht, is niet bekend.

De Metropolitan Police heeft ook bekendgemaakt dat in de koffers de lichamen van twee mannen zaten. Ze zijn nog niet geïdentificeerd.

Brug

De koffers werden woensdagavond laat gevonden op en bij een hoge hangbrug in Bristol. De man die nog wordt gezocht zou zich daar verdacht hebben gedragen.

De politie heeft een foto verspreid van de verdachte. Het gaat om een zwarte man met een pet die volgens de politie vanuit Londen naar Bristol is gereisd.