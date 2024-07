Miedema voelt zich weer 'de oude Viv' bij Oranje in eerste hele wedstrijd sinds 2022

Ze had de winnende treffer meermaals op haar schoen, maar het belangrijkste voor Oranje was toch dat Vivianne Miedema eindelijk weer negentig minuten kon spelen. Eindelijk, want de laatste keer dat de topscorer aller tijden een hele wedstrijd speelde voor het Nederlands elftal was in september 2022.

"Moe, maar ook voldaan en trots", zei de 27-jarige Miedema na de 0-0 tegen Italië in Sittard. "Het liefst was ik er na zestig minuten vanaf gegaan met een 3-0 voorsprong, maar Italië is een heel goede ploeg."