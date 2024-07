Nederland laat kansen onbenut tegen Italië (0-0), dinsdag nieuwe kans op EK-ticket

Het Nederlands elftal is door een gelijkspel tegen Italië een stapje dichter bij kwalificatie voor het EK van volgende zomer in Zwitserland. Oranje had zich bij winst kunnen plaatsen, maar kwam niet niet verder dan 0-0. Komende dinsdag hebben de Oranjevrouwen genoeg aan een punt in en tegen Noorwegen om zeker te zijn van het EK.

In Sittard kon bondscoach Andries Jonker weer eens beschikken over een fitte Vivianne Miedema. De topscorer aller tijden is al lange tijd op de weg terug na een gescheurde kruisband, maar was nu weer in staat om een hele wedstrijd te spelen.