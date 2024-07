Regen leidt ook op plekken in noorden en oosten tot overlast

In het noorden en oosten heeft hevige regenval voor wateroverlast gezorgd. Eerder was dat ook al het geval op verschillende plekken in Limburg.

In Enschede liepen meerdere straten onder. In Emmen staan meerdere straten blank en zijn garageboxen ondergelopen, meldt RTV Drenthe. Op andere plekken in Drenthe waren fietspaden door de regen onbegaanbaar en in Zuidlaren kwam rioolwater omhoog.

A1 bij Duitse grens afgesloten

Tussen Oldenzaal en de Duitse grens is de A1 afgesloten vanwege water op het wegdek. Verkeer richting Duitsland moet omrijden via Enschede over de A35. Ook in de provincie Groningen is overlast. Daar liepen meerdere straten onder, onder meer in de stad Groningen.

In Winschoten moest een oprit van de A7 tijdelijk worden afgesloten vanwege een enorme plas water, meldt RTV Noord. Voor het oosten, zuidoosten en zuiden van het land had KNMI code geel afgekondigd. Inmiddels zijn die waarschuwingen ingetrokken.

Eerder op de dag was er ook al overlast in Limburg. Daar viel op sommige plekken ruim 70 millimeter regen. In Maastricht stonden meerdere straten blank en kwam een parkeergarage onder water te staan. Ook in Meerssen, Eijsden en Berg en Terblijt liepen door de regen straten onder en kwamen putdeksels omhoog.