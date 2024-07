Tour uitrijden of voorbereiden op Spelen? 'Plezier voor Van der Poel doorslaggevend'

Valt er nog wel iets te winnen voor Mathieu van der Poel deze Tour de France? Kan hij zich niet beter gaan voorbereiden op zijn grootste doel deze zomer, de olympische wegwedstrijd op 3 augustus in Parijs?

"Een moeilijke vraag", erkent zijn ploegleider Christoph Roodhooft. "Voor mij onbeantwoordbaar. De gemoedstoestand van Mathieu en het plezier dat hij hier nog heeft, zal een doorslaggevende factor zijn. Als hij zich niet oké meer voelt, dan zullen we dat wel merken."

Heel vaak hebben we de regenboogtrui nog niet gezien in deze Tour de France. Maar als de wereldkampioen zich toont, dan is dat wel in een speciale en memorabele etappe.

In de spectaculaire graveletappe ging Van der Poel in de tegenaanval, maar was hij te laat om de kopgroep nog te achterhalen. In de tot waaierspektakel getransformeerde overgangsrit van vrijdag was hij juist te vroeg.

'Ongelooflijke wattages'

De grote kopgroep die zich kort na de start in Agen vormde, had alle kans van slagen. Ware het niet dat met Adam Yates een serieuze bedreiging voor de top van het algemeen klassement was mee geslopen.

Wat volgde was een achtervolging van anderhalf uur op het scherp van de snede. "Ik heb ongelooflijke wattages gereden", zou Van der Poel later zeggen tegen Mike Teunissen. "We reden volle bak. Ongelooflijk dat ze ons hebben teruggepakt."