Zere benen én vrolijke gezichten na doldwaze waaierrit: 'Niet beste voor Pyreneeën'

Dat de Belg van Visma-Lease a Bike überhaupt in Pau om de zege kon strijden was een overwinning op zich. Op die plek zag hij zijn loopbaan vijf jaar geleden bijna ten einde komen. Drie dagen nadat hij zich in Albi had ontpopt als topsprinter (zijn eerste van acht ritzeges in de Tour), leek Van Aert ook in de tijdrit in Pau op weg naar een topklassering.

Tot hij met zijn dijbeen bleef haken in het hek. De wond werd gehecht met een chirurgische noodingreep in Frankrijk, maar weken later bleek dat de arts van dienst daarbij vergeten was om ook de onderliggende spier weer aan de pees vast te maken.

Een nieuwe ingreep bleek noodzakelijk. Had Van Aert iets langer geaarzeld, dan had hij wellicht nooit meer kunnen fietsen.