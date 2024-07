Djokovic plaatst zich voor Wimbledon-finale en gaat op herhaling tegen Alcaraz

Novak Djokovic heeft zich vrijdag voor de tiende keer in zijn loopbaan geplaatst voor de finale op Wimbledon. De 37-jarige Serviër was in de halve eindstrijd in drie sets (6-4, 7-6 (2), 6-4) te sterk voor de Italiaanse Lorenzo Musetti.

Eerder op de dag verzekerde Carlos Alcaraz zich al van een plek in de finale. De Spaanse titelverdediger won in iets minder dan drie uur van Daniil Medvedev, de mondiale nummer vijf.

Zodoende staat er zondag een herhaling van de finale van vorig jaar op het programma. Ook toen stonden Djokovic en Alcaraz, destijds twintig jaar oud, tegenover elkaar op het Londense gras. Alcaraz won Wimbledon toen voor het eerst in zijn loopbaan en heeft nu drie grandslamtitels op zijn naam staan.

Voor 24-voudig grandslamwinnaar Djokovic is het pas de eerste finale van dit jaar. De Serviër kwakkelde met zijn vorm en trok zich vorige maand met een knieblessure terug van Roland Garros, maar kan nu proberen zijn 25ste grandslamtitel te veroveren.

Droom

In totaal wordt het zijn 37ste grandslamfinale. "Een ongelooflijke reis", aldus Djokovic. "Als kind in Servië droomde ik van deze belangrijkste tennisbaan ter wereld, terwijl de bommen overvlogen."

"Ik probeer ervan te genieten, maar tijdens de wedstrijd moet er gewerkt worden. Ik hoop in de finale op een ander resultaat dan vorig jaar, maar daar zal Carlos anders over denken. Het wordt een mooi gevecht."

Eerste ontmoeting op gras

Djokovic en Musetti, die nimmer zo ver kwam op grandslamniveau, troffen elkaar voor het eerst op gras. Djokovic won vijf van de zes andere duels, zo ook onlangs op Roland Garros in vijf sets.