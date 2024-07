Versoepeling abortuswet in Polen komt niet door parlement

Een kleine meerderheid in het Poolse parlement heeft wetgeving verworpen die de strenge anti-abortuswetten in het land moest versoepelen. Hiermee hebben de Poolse premier Donald Tusk en zijn coalitieregering een bittere nederlaag geleden.

Het voorstel kreeg 218 tegenstemmen en 215 voor. Twee parlementariërs onthielden zich van stemming.

De abortuswetgeving van Polen is een van de strengste van Europa. In 2021 werd abortus in vrijwel alle gevallen verboden. Het afbreken van een zwangerschap is alleen toegestaan bij verkrachting, incest of als het leven of de gezondheid van de vrouw in gevaar is.

In 2022 werden volgens het ministerie van Volksgezondheid in Poolse ziekenhuizen 161 abortussen uitgevoerd. Ter vergelijking: in Nederland, met ongeveer de helft minder inwoners, waren dat er ruim 35.000.

Met de wetgeving zou de straf worden opgeheven voor mensen die vrouwen helpen met het beëindigen van hun zwangerschap. Nu riskeert iemand daarmee een gevangenisstraf van drie jaar. Een jaar geleden werd een Poolse activist nog veroordeeld tot een taakstraf voor het verstrekken van abortuspillen.

Duda is tegen

De versoepeling van de abortuswet was een van de speerpunten van de regering-Tusk, die verschillende beleidsmaatregelen van de vorige rechtse regering wil terugdraaien.

Linkse parlementariërs hebben gezegd het wetsontwerp net zo lang in te blijven dienen totdat het wordt aangenomen. De conservatieve president Andrzej Duda, die banden had met de vorige rechtse regering van de partij Recht en Rechtvaardigheid (PiS), zei deze week het voorstel nooit te zullen ondertekenen, omdat abortus voor hem "het doden van mensen" betekent.

Eerder dit jaar blokkeerde Duda al een wetsvoorstel om de morning-afterpil vrijelijk ter beschikking te stellen aan vrouwen en meisjes. De laatste ambtstermijn van de president eindigt volgend jaar zomer.