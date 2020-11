Na achttien minuten al drie goals; Ajax leidt met 2-1 bij Midtjylland

Diego Maradona moet in het ziekenhuis in La Plata (Argentinië) met spoed een hersenoperatie ondergaan. De 60-jarige voormalig topvoetballer heeft in zijn hoofd een bloeding opgelopen. Dat meldden diverse media in Argentinië en Spanje.

'Maradona moet in La Plata met spoed hersenoperatie ondergaan'