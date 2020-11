Roglic wint tijdrit en herovert rode leiderstrui Ronde van Spanje

Primoz Roglic heeft de leiderstrui in de Vuelta a España heroverd. De Sloveen was in de tijdrit 49 seconden sneller dan Richard Carapaz en mag woensdag, net als al eerder in deze ronde, de rode leiderstrui aantrekken.

Na de tijdrit staat de topdrie nog altijd dicht bij elkaar. Roglic heeft nu een voorsprong van 39 seconden op Carapaz, Hugh Carthy kijkt tegen een achterstand van 47 seconden aan. Wout Poels, die de elfde tijd neerzette in de tijdrit, blijft zesde in het algemeen klassement.