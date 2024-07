Ombudsman: PowNed schond journalistieke code met Taylor Swift-video

Omroep PowNed heeft met een veelbesproken video over Taylor Swift-fans van vorige week de Code Journalistiek Handelen geschonden. Dat stelt de Ombudsman voor de publieke omroepen in een rapport.

Vorige week publiceerde de omroep een video met de titel Gillende meisjes worden sletjes voor Taylor Swift!. Een verslaggever spoorde fans in Amsterdam aan om verregaande dingen te doen in ruil voor een ontmoeting met de zangeres. Een fan zoende een vreemde en een ander liet haar borsten zien, maar de beloofde meet-and-greet kwam er nooit.

Ombudsman Margo Smit concludeert dat de verslaggever de journalistieke regels heeft overtreden, omdat hij de geïnterviewden iets voorhield dat niet klopte. "Was hij wel eerlijk geweest, dan had hij beslist niet hetzelfde resultaat behaald", zegt de Ombudsman.

Toen de vrouw die haar borsten had laten zien te horen kreeg dat de ontmoeting met Taylor Swift niet zou plaatsvinden, gaf zij aan dat ze niet wilde dat de beelden gebruikt zouden worden. Door dat toch te doen, heeft PowNed ook een ethische grens overschreden, zo oordeelt de Ombudsman.

De Ombudsman heeft naar aanleiding van de video ruim driehonderd klachten gekregen, ook nadat PowNed de video maandag offline had gehaald.

Smakeloos item

PowNed-omroepdirecteur Dominique Weesie erkent dat bij het maken van de video "vele fouten" zijn gemaakt. "Dit had nooit mogen gebeuren en heeft ook helemaal niets met journalistiek te maken. Het was niet alleen een smakeloos item, maar veel erger nog: totaal respectloos naar vrouwen in het algemeen", aldus Weesie.

De Ombudsman begrijpt dat PowNed de zaak verder intern wil behandelen, maar zegt dat "het de omroep zou sieren om uitgebreider te reflecteren op wat hier nu precies fout gegaan is en daar ook in het openbaar op terug te komen".

De voorzitter van de raad van bestuur van de NPO, Frederieke Leeflang, vindt het goed dat de Ombudsman snel en grondig uitspraak heeft gedaan. "Gelukkig erkent PowNed dat dit nooit had mogen gebeuren, dat onze Code Journalistiek Handelen niet is nageleefd en belooft de omroep maatregelen te nemen om herhaling te voorkomen. Het was respectloos naar vrouwen en past niet bij waar wij als publieke omroep voor moeten staan."

Of PowNed ook strafbare feiten heeft gepleegd, is niet aan de Ombudsman maar aan een rechter om te beoordelen. De Ombudsman behandelt klachten aan de hand van de Code Journalistiek Handelen, een aantal afspraken die de verschillende publieke omroepen met elkaar hebben vastgelegd. Aan de hand van deze code kijkt de Ombudsman of een omroep of redactie uit de bocht is gevlogen.