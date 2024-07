Titelverdediger Alcaraz klopt Medvedev en staat opnieuw in Wimbledon-finale

Titelverdediger Carlos Alcaraz heeft zich als eerste geplaatst voor de finale van het mannentoernooi op Wimbledon. De voormalige nummer één van de wereld, als derde geplaatst in Londen, was in vier sets te sterk voor Daniil Medvedev, de mondiale nummer vijf: 6-7 (1), 6-3, 6-4, 6-4.

Zodoende lonkt een herhaling van de finale van vorig jaar, waarin de destijds 20-jarige Alcaraz voor het eerst in zijn loopbaan zegevierde door Novak Djokovic te verslaan. De 37-jarige Djokovic speelt later vandaag tegen de Italiaanse Lorenzo Musetti voor een plek in de finale.

De nu 21-jarige Alcaraz speelt zondag al zijn vierde grandslamfinale. Hij won er drie.

Derde treffen

Het was het derde treffen tussen beiden op het Londense gras. In 2021 kende Medvedev in de tweede ronde amper problemen met de destijds 18-jarige Alcaraz, maar in de halve finale van vorig jaar waren de rollen compleet omgedraaid. Ook afgelopen maart in Indian Wells had de Rus het nakijken.