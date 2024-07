Waarom Nederland Rusland uit de wind hield, kort na de ramp met vlucht MH17

Toen de lichamen eenmaal waren gerepatrieerd, verscherpte de Nederlandse toon. Moskou haakte daarna alsnog af, bijvoorbeeld in het ondersteunen van een MH17-tribunaal in VN-verband. Uiteindelijk werd de ramp met vlucht MH17 volgens Geerts "een waterscheiding in onze betrekkingen met Rusland".

Militair ingrijpen serieus overwogen

Verder bevestigen de topambtenaren in de gesprekken met Nieuwsuur eerdere berichten dat Nederland serieus militair ingrijpen overwoog om het rampgebied in te komen: "Dat was een heel reële optie", aldus Middendorp, die vertelt dat Australische special forces werden ingevlogen en in de kazerne in Roosendaal oefenden met Nederlandse commando's. "Er was de bereidheid om ook die verantwoordelijkheid te nemen, dat was ook in de ministerraad aanwezig."

Schoof bevestigt dat: "Het zat hoog. En het had gekund. Er is echt wel ontwikkeld en bekeken of het een optie was." Maar hij onderstreept ook dat het een uiterste optie was: "Uiteindelijk breng je met elkaar ook weer de rust aan. Dus ik geloof niet dat er in een emotionele bui zou zijn besloten: we gaan militairen inzetten".

