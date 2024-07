Na dollemansrit met waaiers wint Philipsen in turbulente sprint tweede rit deze Tour

Jasper Philipsen heeft de 13de etappe in de Tour de France, een rit van 165 kilometer van Agen naar Pau, op zijn naam geschreven. De Belg, die ook al de tiende etappe had gewonnen, was na een spectaculaire waaierrit landgenoot Wout van Aert te snel af in de sprint. Pascal Ackermann werd derde.

De sprint werd ontsierd door een valpartij, waarbij onder anderen Cees Bol en Arnaud De Lie betrokken waren.

Uitvallers

Wat op papier een saaie overgangsrit had kunnen worden met twee zware Pyreneeënritten in het vooruitzicht, draaide uit op een wervelend spektaktel op alle fronten. De dag begon nog met teleurstellend nieuws vanuit de top van het klassement.

Primoz Roglic (na zijn valpartij van gisteren zesde in het klassement) stapte niet meer op. En ook de nummer acht, Juan Ayuso, gaf na een kilometer of dertig de pijp aan maarten. De 21-jarige Spanjaard werd ondanks een coronabesmetting twee jaar geleden nog derde in de Vuelta.

Ook bij zijn Tourdebuut zou - volgens Spaanse media - het virus hem parten spelen, maar dit keer zit een topklassering er niet in. Na een goede dertig kilometer in de 13de etappe kneep het rugnummer 13 definitief in de remmen.