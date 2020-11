Bank in Milaan overvallen door criminelen die uit het riool kropen

In Milaan is een bank overvallen door een bende die het pand in wist te komen via het riool. De overvallers zijn spoorloos.

Eerst zag de directeur van het filiaal van de Franse bank Crédit Agricole twee mannen het pand binnenkomen via de hoofdingang. Ze hadden geweren bij zich. Daarna kwamen uit een put in het gebouw andere bendeleden geklommen.