Aantal kinderen in noodopvang weer gestegen, 'situatie verslechterd'

Eerder trok ook de Kinderombudsman al aan de bel vanwege onveilige leefomstandigheden voor asielkinderen in opvangcentra. Ondanks meerdere rapporten hierover met aanbevelingen van verschillende instanties, is de situatie sindsdien alleen maar verslechterd, zegt Tessa Terpstra, voorzitter van de werkgroep kinderen in AZC's.

De kinderen hebben weinig tot niks te doen, geen privacy en beperkt tot geen toegang tot onderwijs, zegt Terpstra. Kinderen die in Nederland aankomen moeten binnen drie maanden naar school, "maar omdat de noodopvang tijdelijk is, wordt daar vaak geen onderwijs aangeboden." Ook is er nauwelijks ruimte waar kinderen kunnen spelen, zegt het COA.

De veiligheid en de ontwikkeling van deze kinderen zijn in gevaar, vinden kinder- en vluchtelingenorganisaties. Samen met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) roepen ze PVV-minister Faber (Asiel en Migratie) op om onmiddellijk iets te doen aan de situatie van deze kinderen.

Netjes geregeld

Faber noemt het "naar en vervelend voor die kinderen" dat ze in de noodopvang zitten, maar zegt dat ze zich afvraagt of het onveilig is voor hen. "Volgens mij is het in de noodopvang netjes geregeld."

Na afloop van de ministerraad zei Faber niet op de hoogte te zijn van mogelijke problemen in de noodopvang: