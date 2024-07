Onderzoek ministerie: leerlingen socialer zonder mobieltjes in klas

Het verbod op het gebruik van mobiele telefoons in de klas leidt ertoe dat middelbare scholieren onderling socialer zijn en lessen geconcentreerder volgen. Dat is een van de conclusies in een onderzoek van het ministerie van Onderwijs onder leraren en schoolleiders van bijna 600 middelbare scholen. Volgens het ministerie is het een representatieve meting.

Sinds begin dit jaar geldt in het voortgezet onderwijs een landelijke afspraak tussen het kabinet en de scholen om tijdens lessen mobiele telefoons niet meer toe te staan. Na de zomervakantie geldt dat ook voor het primair en gespecialiseerd onderwijs. In de praktijk geldt op de meeste scholen in die sectoren overigens nu ook al een verbod.

Stok achter de deur

Alle middelbare scholen die meededen aan de meting zeggen dat ze maatregelen hebben genomen om de mobieltjes echt uit de klas te weren. Een deel van de scholen had dat al geregeld voordat de landelijke afspraak van kracht werd. Voor andere scholen werkte de afspraak als stok achter de deur.

Staatssecretaris Paul noemt de maatregel een schot in de roos: "Het onderzoek laat zien dat leerlingen en leraren zich vlot hebben aangepast, dat leerlingen meer met elkaar praten en beter opletten in de les."

Mobiele telefoons mogen in de klas alleen nog worden gebruikt als ze noodzakelijk zijn voor de inhoud van de les of als leerlingen ervan afhankelijk zijn, bijvoorbeeld om medische redenen.