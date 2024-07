Rechtbank: Mainz heeft El Ghazi onterecht ontslagen na pro-Palestijnse post

Voetballer Anwar El Ghazi is onterecht ontslagen door zijn voormalige werkgever FSV Mainz 05. Dat oordeelde een Duitse rechtbank vandaag. De 29-jarige aanvaller werd in november vorig jaar ontslagen bij de Bundesligaclub, nadat hij zich op sociale media had uitgelaten over de oorlog tussen Hamas en Israël.

El Ghazi gebruikte in een post de controversiële zin: "from the river to the sea, Palestine will be free." Dat is een leus die onder meer door Hamas wordt gevoerd en door sommigen als antisemitisch wordt gezien.

De rechtbank oordeelde nu dat er geen sprake was van plichtsverzuim en dat onmiddellijke opzegging van het arbeidscontract niet gerechtvaardigd was. Ook heeft El Ghazi nog ongeveer 1,7 miljoen euro aan openstaande salarissen en bonussen tegoed. Mainz zegt de uitspraak te onderzoeken.

Onacceptabel

De club noemde de uitspraak van de tweevoudig Oranje-international destijds "onacceptabel" en zette de speler op non-actief. Daarna ontstond een langdurig conflict tussen Mainz en de voormalig speler van Ajax en PSV.