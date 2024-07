Socialmediabedrijf X volgens Brussel in de fout met blauwe vinkjes

Het socialemediaplatform X heeft een formele waarschuwing gekregen van Brussel omdat het zich niet houdt aan verschillende Europese regels. X krijgt nu de tijd om zich te verweren tegen de beschuldigingen, die voortvloeien uit handhaving van de Digitale Dienstenwet (DSA).

De Europese Commissie is met name ontevreden over het systeem van de blauwe vinkjes, het "echtheidskeurmerk" van X. Voor de overname door Elon Musk konden bekendheden als politici, filmsterren, en sporters, maar ook overheidsdiensten, blauwe vinkjes krijgen om aan te geven dat hun Twitteraccount authentiek was.

Blauwe vinkjes

Sinds eind 2022 geeft een blauw vinkje volgens X aan "dat een account een actief abonnement heeft op X Premium en voldoet aan onze vereisten." Kwaadwillenden kunnen zich nu dus makkelijk voordoen als iemand anders en gebruikers om de tuin leiden. Europese toezichthouders maken zich daar zorgen over.