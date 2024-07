Picasso's die alleen vrouwen mochten zien blijken nep: 'Kunst is de waarheid liegen'

Eerst was er een tentoonstelling die alleen vrouwen mochten zien. Toen een gerechtelijk bevel dat mannen ook toegelaten moesten, gevolgd door het juridische trucje een vrouwentoilet te maken van de expositieruimte. Nu biecht de curator op een aantal "onbetaalbare" Picasso's die inzet waren van de ruzie zelf te hebben geschilderd.

"Ik ben blij dat ik het kan verklappen, want nu kunnen we samen genieten van deze krankzinnigheid", schrijft Australiër Kirsha Kaechele in het blog waarin ze het bedrog onthult. "Als jullie nog met me willen spreken. Hopelijk willen jullie me het vergeven."

De klucht begon in 2020 toen Kaechele de Ladies Lounge opende in haar Museum of Old and New Art (MONA) in Tasmanië. Dit was een ruimte waar alleen vrouwen mochten komen om zich onbespied door mannen te laven aan luxe. Er waren high teas, massages en mannelijke butlers serveerden champagne. En er was kunst: topstukken waren volgens de galerie de drie 'Picasso's' die er hingen.

"Dit was een prachtruimte waar vrouwen konden genieten zoals ze verdienen", legde Kaechele de bedoeling uit. "We hebben geleden onder het patriarchaat, maar kunnen nu ons hart ophalen enkel in het gezelschap van vrouwen, weg van de dominantie van mannen."