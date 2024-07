Ali B krijgt twee jaar cel voor verkrachting en poging tot verkrachting

Bij de verkrachting en poging tot verkrachting waren zijn "eigen seksuele behoeftes leidend", stelde de rechter. Hierbij had hij volgens haar geen oog voor de gevolgen voor de vrouwen.

De straf is lager dan de eis van het Openbaar Ministerie. Dat eiste vorige maand een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van drie jaar. Ali B was zelf niet aanwezig bij de uitspraak, zoals hij van tevoren al had aangekondigd.

'Geen weerstand bieden'

Van zangeres Ellen ten Damme lag er een melding van een verkrachting in 2014 in Marokko. Dat gebeurde volgens Ten Damme tijdens opnames voor het tv-programma Ali B en de Muziekkaravaan. Jill Helena (artiestennaam), oud-kandidaat van The Voice of Holland, had aangifte gedaan van een aanranding in 2018 in Amsterdam. Verder was er een aangifte van een vrouw genaamd Naomi van aanranding en verkrachting op een schrijverskamp in Heiloo in 2018.

De vrouwen konden volgens de officier van justitie "geen weerstand bieden" aan Ali B. "Hij heeft geen enkel respect voor de lichamelijke integriteit van slachtoffers. Van enig inlevingsvermogen in wat voor schade dit bij hen zou kunnen aanrichten is geen sprake."

Maar de advocaat van Ali B, Bart Swier, vroeg om vrijspraak in alle zaken. Ali B "accepteert wel degelijk nee", stelde zijn advocaat Bart Swier in zijn pleidooi.

Angstaanvallen

Ali B werd meerdere keren emotioneel tijdens de rechtszaak. Hij zei nooit een signaal te hebben gehad dat iets gebeurde tegen iemands zin.

Ook sprak hij van een "trial by media". Hij zei in de media onterecht te zijn neergezet als "een seksueel roofdier". Dat vrat aan hem. "Ik kreeg angstaanvallen, had slapeloze nachten. Voor het eerst voelde de dood warmer dan leven."