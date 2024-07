Nieuwe Titanic-missie van start om veel gedetailleerder beeld te krijgen

Een team van deskundigen, wetenschappers en historici is begonnen aan een nieuwe missie naar het scheepswrak van de Titanic. Met de expeditie wil het team ontdekken hoe het schip in 1912 precies gezonken is. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de nieuwste technologie.

De Britse omroep BBC kreeg een inkijkje bij de voorbereiding op de expeditie.

Volgens het Amerikaanse bergingsbedrijf RMS Titanic Inc., dat alle rechten heeft op de berging van de wrakstukken, is deze nieuwe missie vooral bedoeld als verkenning. "We willen het wrak zo helder en precies in beeld krijgen, zoals dat nog nooit is gedaan", legt co-expeditieleider David Gallo uit aan de Britse omroep.

Vanuit de Amerikaanse stad Providence in de staat Rhode Island voert het schip richting de locatie van het wrak. Als het weer en de appratuur het toelaten, zal het daar zo'n twintig dagen boven het wrak blijven liggen.

Vanaf daar zullen twee robotvoertuigen naar de bodem van de oceaan duiken om miljoenen foto's en een 3D-model te maken van de resten van het schip. Op die manier willen de onderzoekers een groot gebied in kaart brengen rondom de Titanic. Volgens hen is er wel veel bekend over de boeg en de achtersteven van het schip, maar niet van omliggende wrakstukken.

OceanGate

Het is de eerste commerciële missie naar de Titanic sinds de tragedie van de OceanGate vorig jaar. Vijf mannen kwamen om het leven toen zij in een mini-onderzeeër onderweg waren naar het wrak om dat van dichtbij te kijken.

Voor een van de inzittenden, de Fransman Paul Henri Nargeolet, brengen de expeditieleden een plakkaat mee. Ter ere van hun overleden collega bij RSM Titanic Inc leggen zij dat op de zeebodem.

Nargeolet, bijgenaamd Mr. Titanic, was duikexpert en al meerdere keren naar het wrak gedoken. De Franse hoofdonderzoeker bij het bergingsbedrijf zou ook deze nieuwe missie naar de Titanic gaan leiden.

Vorig jaar wisten onderzoekers met nieuwe technieken haarscherpe 3D-beelden te maken van het scheepswrak: