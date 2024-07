Opnieuw uitstel voor Vitesse, overnamekandidaat Franke dreigt met terugtrekking

Vitesse krijgt opnieuw extra tijd om de proflicentie voor volgend seizoen veilig te stellen. Aanvankelijk zou de beroepscommissie van de KNVB een dezer dagen een beslissing nemen over de toekomst van de club, maar onder meer de begroting is nog niet in orde.

De commissie geeft de club uitstel vanwege "de positieve ontwikkelingen binnen de club de afgelopen periode", staat in een verklaring van de KNVB.

Onlangs werden Coley Parry en Guus Franke, de beoogde nieuwe eigenaar van de club, het eens over de aflossing van de schuld van 14,3 miljoen euro van Vitesse aan de Amerikaan. De beroepscommissie wil uiterlijk 22 juli een besluit nemen.

Franke dreigt met terugtrekking

Franke wil dan ook duidelijkheid hebben over de overdracht van de aandelen. Anders trekt hij zich terug als overnamekandidaat van Vitesse, heeft hij laten weten.

Franke had van de beroepscommissie van de voetbalbond begrepen dat hierover mogelijk pas over enkele maanden beslist zou worden. "De vraag om dit uit te stellen, is feitelijk een doodvonnis", zegt Franke in een verklaring.

"Alles wat de KNVB verlangde, is gedaan. Het geld staat letterlijk klaar. Daarom vinden wij het onbegrijpelijk dat de KNVB zichzelf nu nog eens maanden gunt om de 'wijziging van zeggenschap' door deze overname te beoordelen."