Studentes in Russische regio krijgen 100.000 roebel als ze kind krijgen

In Kaliningrad, in het westen van Rusland, krijgen studentes en vrouwen die net zijn afgestudeerd al een vergoeding als ze moeder worden. Ook op landelijk niveau wordt gesproken over dergelijke initiatieven. In mei is in het parlement een voorstel ingediend om alle Russische vrouwen onder de 25 jaar 200.000 roebel te geven als ze een baby krijgen.

Ook de toegang tot abortus wordt ingeperkt. Zo is het de laatste jaren moeilijker geworden om abortuspillen te krijgen en zijn er plannen om abortussen in privéklinieken te verbieden. Ook is het in sommige regio's strafbaar om vrouwen te overtuigen om een zwangerschap af te breken.