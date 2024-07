Seine lijkt op tijd schoon genoeg voor triatlon en openwaterzwemmen op Spelen

Er was al een alternatieve locatie aangewezen, maar de Seine lijkt toch op tijd schoon genoeg te zijn om tijdens de Olympische Spelen in Parijs het sfeervolle decor te vormen voor het openwaterzwemmen en een deel van de triatlon.

Volgens het stadsbestuur bleef de waterkwaliteit van de beroemde maar ook sterk vervuilde rivier "tien of elf" van de afgelopen twaalf dagen binnen de gestelde eisen. "We hopen dat het nog wat beter wordt, maar we maken ons geen zorgen om de wedstrijden", vertelde verantwoordelijk ambtenaar Pierre Rabadan tegen de Franse omroep RFI.

Ondanks een grote zuiveringsoperatie bleef de Seine lang te vies om in te zwemmen, ook door een ongebruikelijke hoeveelheid regenval. Vorige week meldde de organisatie van de Spelen dat er eventueel uitgeweken zou kunnen worden naar het net buiten Parijs gelegen Vaires-sur-Marne, maar dat lijkt dus niet te hoeven.

Triatlon op 30 juli

De eerste keer dat er atleten de Seine in moeten duiken is op dinsdag 30 juli als de triatlon voor de mannen op het programma staat. Een dag later zijn de vrouwen aan de beurt en 5 augustus is de gemengde triatlon.

Op 8 augustus komt wereldkampioene Sharon van Rouwendaal, die in 2016 in Rio de Janeiro naar goud zwom en drie jaar geleden in Tokio zilver won, in actie bij het openwaterzwemmen. Op 9 augustus is de wedstrijd voor de mannen.