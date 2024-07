Roglic stapt na valpartij uit de Tour de France

Voor Primoz Roglic is de Tour de France afgelopen. De Sloveense renner van Red Bull-Bora-Hansgrohe kwam gisteren ongelukkig ten val, werd uitgebreid onderzocht en heeft besloten vandaag niet aan de start te verschijnen.

Op 12 kilometer van de finish werd de wedstrijd van gisteren opgeschrikt door een grote valpartij. Roglic was een van de slachtoffers. Hij kon zijn weg snel vervolgen met een gehavende schouder, maar verloor bijna tweeënhalve minuut op de andere podiumkandidaten.

Het is voor Roglic zijn derde opgave in de Tour de France. Eerder was de renner in 2021 en 2022 ook al genoodzaakt af te stappen. Vorig jaar stond hij niet aan de start.