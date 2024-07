Hoogste rechter: kabinet mag Schiphol alleen laten krimpen via lange EU-procedure

De Staat mag het aantal vluchten op Schiphol niet met een tijdelijke regeling snel terugbrengen naar maximaal 460.000 vluchten per jaar. Dat heeft de Hoge Raad besloten. Het vorige kabinet was dat ooit van plan, maar zag daar vorig jaar al van af na kritiek vanuit de VS en de EU. De hoogste rechter bevestigt nu dus dat dat snelle krimpplan niet mag.

Nu zijn er nog maximaal 500.000 vluchten per jaar toegestaan. Het toenmalige kabinet wilde Schiphol laten krimpen in twee stappen. Per eind 2023 al naar maximaal 460.000 vluchten per jaar. En dan later naar 440.000 via een door de EU voorgeschreven procedure die lang duurt. Bij die procedure moeten allerlei belanghebbenden betrokken worden via verschillende consultatierondes.

Vliegmaatschappijen stapten toen naar de rechter. Want ze vonden dat die snelle verlaging naar 460.000 vluchten niet mocht. Daarvoor moest ook al die lange EU-procedure gevolgd worden, stelden ze. De rechter gaf ze toen gelijk.

Gerechtshof vond van wel

Het kabinet ging in hoger beroep tegen die uitspraak. Het gerechtshof was het wel weer met het kabinet eens. Zo'n Europese procedure zou niet nodig zin. Het aantal vluchten mocht omlaag naar 460.000. Dat kon wel pas eind 2024, door de vertraging die de rechtszaak had opgeleverd.

Maar toen kwam er kritiek vanuit Amerika en de EU. De Amerikaanse maatschappij Jetblue zou landingsrechten kunnen verliezen en vroeg de Amerikaanse autoriteiten om als vergelding KLM landingsrechten in de VS te ontnemen. En de EU vond dat voor dat eerste krimpplan ook de EU-procedure gevolgd moest worden.

Onder druk van de VS en de EU besloot het kabinet in november dan maar af te zien van die snelle krimp en alleen nog het langer durende krimpplan met EU-procedure door te zetten.

Maar ondertussen was KLM al in cassatie gegaan tegen de uitspraak van het gerechtshof. En dus ging de zaak nog wel door naar de Hoge Raad.

Andere zaak bewoners

Je zou dus denken dat deze uitspraak niet meer uitmaakt, omdat de overheid toch geen snelle krimp meer wil. Maar ondertussen heeft een rechter wel uitspraak gedaan in een andere zaak, aangespannen door omwonenden. Die eisten dat er snel iets gedaan wordt aan de overlast.

Die rechter oordeelde in maart dat de Staat omwonenden inderdaad beter moet beschermen tegen geluidsoverlast en wel binnen een jaar. Het vorige kabinet overwoog hiertegen in hoger beroep te gaan.

Wat het nieuwe kabinet nu precies wil gaan doen met Schiphol is nog onduidelijk. In het hoofdlijnenakkoord van de coalitiepartijen staat dit: "De komende jaren moet de inzet gericht zijn op het op orde brengen van de rechtsbescherming van omwonenden (geluidhinder), met behoud van de netwerkkwaliteit van Schiphol. Zo is op langere termijn doorgroei mogelijk met stillere en schonere vliegtuigen."