Baldwin niet de enige acteur met echte kogels op filmset Rust

Behalve Alec Baldwin had ook een andere acteur echte kogels bij zich op de filmset van Rust. Dat bleek op de tweede dag van het proces tegen Baldwin, die terechtstaat voor zijn rol bij de dood van cameravrouw Halyna Hutchins. Zij werd in 2021 geraakt door een kogel uit een wapen dat met losse flodders gevuld had moeten zijn.

Bij het verhoor van forensisch onderzoeker Marissa Poppell vroeg de verdediging van Baldwin naar het handjevol echte kogels dat rondslingerde op de set. Poppell vertelde dat die waren gevonden op een trolley, in een doos munitie en in twee pistolen: die van Baldwin en zijn collega Jensen Ackles.

"Dus tijdens zijn acteren had hij blijkbaar een echte kogel in zijn schouderholster", vroeg Baldwins advocaat over Ackles, wat Poppell bevestigde. Ze vulde aan dat Ackles geen enkel idee zal hebben gehad dat hij een gevaarlijke kogel bij zich had.

Ackles is bekend van zijn rol in de serie Supernatural en gastoptredens in de serie The Boys. Na de dood van Hutchins stapte hij uit de cast van Rust, omdat verdere opnames niet in zijn agenda pasten.

Nauwelijks te onderscheiden

Bij het verhoor hamerde de verdediging ook op het feit dat echte kogels nauwelijks te onderscheiden zijn van losse flodders. Foto's die de jury te zien kreeg toonden dat alleen een rondje op de onderkant het verschil aangaf: zilver betekent echt, brons nep.

"Iemand kan die makkelijk door elkaar hebben gehaald, toch?", stelde de advocaat.