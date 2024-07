Helikopter crasht in zee voor beroemde kust Hawaï: een dode, twee vermisten

Bij het Hawaïaanse eiland Kauai is een helikopter in zee gecrasht. Daarbij is zeker een dode gevallen. Naar twee andere inzittenden wordt nog gezocht.

De helikopter stortte neer op ongeveer een halve kilometer van de Na Pali-kustlijn. Die afgelegen kustlijn is een van de populairste trekpleisters van het eiland. Zo zijn de steile, groene kliffen blikvangers in onder meer de Jurassic Park-films.

Tal van bedrijven op Kauai bieden helikoptertours aan, om toeristen goed zicht te bieden op de beroemde kust en ongerepte natuur van het eiland. De gecrashte helikopter was eigendom van zo'n bedrijf. Het ging om een relatief kleine Robinson R44-helikopter, met plek voor vier personen.

Crash gezien door wandelaars

De crash werd gezien door een groep wandelaars. Zij belden direct de politie, rond 13.30 uur lokale tijd. Ongeveer een uur later werd één slachtoffer geborgen. De politie op Kauai schrijft in een persbericht dat er in ieder geval vandaag nog gezocht wordt naar de twee vermisten. Er is niets gedeeld over de identiteit van de inzittenden.

Het is nog onduidelijk hoe de helikopter kon crashen. De Amerikaanse veiligheidsautoriteiten zijn een onderzoek gestart.

Vijf jaar geleden ging het ook al eens mis bij een helikopterrondvlucht boven de Na Pali-kust. Toen stortte een grotere helikopter met zeven personen aan boord neer boven land. Niemand overleefde die crash.