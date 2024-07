Australische militair en echtgenoot aangehouden om spionage voor Rusland

Een Australische militair en haar echtgenoot zijn opgepakt om spionage voor Rusland. Het gaat om een 40-jarige soldaat en haar 62-jarige man. Ze werden thuis in Brisbane aangehouden.

Beide verdachten komen oorspronkelijk uit Rusland. Ze arriveerden ruim tien jaar geleden in Australië en werden daar enkele jaren later staatsburger. Ze hebben een paspoort van beide landen.

De twee zouden hebben samengespannen om militaire informatie door te spelen: toen de vrouw op bezoek was in Rusland logde haar man in op haar account van het leger. Of er ook daadwerkelijk inlichtingen zijn buitgemaakt, wordt nog onderzocht.

Spionagenetwerk

Rusland wordt al langer beticht van spionage in Australië, een invloedrijk land in de Pacifische regio. Vorig jaar maakte het land bekend een omvangrijk netwerk te hebben opgerold waarbij spionnen gebruikmaakten van diplomatieke paspoorten. Hoewel Australië geen land noemde, zat Rusland daar volgens media achter.

Ook steggelden de landen over de bouw van een nieuwe Russische ambassade in de Australische hoofdstad Canberra. De locatie die daarvoor uitgekozen was, zou te dicht bij het parlement liggen en daarom een gevaar zijn voor de staatsveiligheid. Moskou noemde dat "russofobe hysterie".

Op de arrestaties van de militair en haar man heeft het Kremlin nog niet gereageerd. De twee verdachten moeten in september voor de rechter verschijnen. Als ze inderdaad informatie hebben doorgespeeld, kunnen ze daar levenslang voor krijgen.