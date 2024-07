Aantal faillissementen loopt op, terugkeer naar niveau voor corona

Het aantal bedrijven dat failliet gaat blijft oplopen. In juni vielen 373 ondernemingen om. Dat zijn er 37 meer dan een maand eerder, oftewel een stijging van 11 procent. Een jaar geleden gingen er in juni nog 298 failliet, zo blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Ook over het eerste halfjaar van 2024 is een stijging te zien. In die periode vielen ruim 2100 ondernemingen om, wat neerkomt op een toename van 40 procent.

Toch is het aantal faillissementen nog relatief laag. Door de grote overheidssteun bij het uitbreken van de coronacrisis daalde het aantal faillissementen vanaf april 2020 spectaculair. Er werd gewaarschuwd dat het stoppen van die steun zou leiden tot een faillissementsgolf. Maar nu pas keren de faillissementscijfers stapje voor stapje terug naar het niveau van voor de coronacrisis.

Bedrijven in de bouw en de handel hebben het zwaarder dan andere bedrijfstakken. In juni gingen ook meer ondernemingen in de horeca failliet dan een maand eerder. Onduidelijk is of de slechte zomer daarbij een rol speelt.