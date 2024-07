In Gaza vallen op grote schaal burgerdoden door aanpak Israëlisch leger

Bovendien maakt het leger gebruik van zeer dodelijke munitie. In de eerste maanden zette het leger in ongeveer de helft van de gevallen zogenaamde 'domme bommen' in, die niet nauwkeurig zijn. Ook gebruikt de luchtmacht honderden zware bommen, die hele huizenblokken in de as leggen en veel slachtoffers in de omgeving maken door de hoge luchtdruk. Vooral kinderen zijn daar kwetsbaar voor.

"Het leger heeft alle beperkingen losgelaten, vooral in het begin van de oorlog", zegt Ahron Bregman, politicoloog aan King's College in Londen en voormalig majoor in het Israëlische leger. Zo waarschuwt het leger bewoners niet meer voor een bombardement, wat ze bij vorige oorlogen wel deden. "Het gebruik van AI heeft geleid tot het doden van Palestijnen op een industriële schaal."

Oorlogsmisdaden

De oorlog in Gaza is een van de dodelijkste voor burgers sinds het begin van deze eeuw. Zeker 38.000 inwoners zijn omgekomen, van wie zo'n 70 procent vrouw en kind is, aldus het ministerie van Volksgezondheid in Gaza, dat onder leiding staat van Hamas. De VN en andere instanties gebruiken dezelfde cijfers. In werkelijkheid zal het aantal hoger liggen, omdat het rapporteren van doden steeds moeilijker wordt en er nog vele duizenden mensen onder het puin liggen.