Team Kuipers leidde vorige EK-finale met Engeland: 'Niets van dreiging meegekregen'

Daarnaast werd het gedrag van spelers onder de loep genomen, zegt Kuipers, die toegeeft dat hij het weleens mist om scheidsrechter te zijn. "Ken de sleutelspelers en weet wie de troublemakers kunnen zijn."

Omdat de finale in de avond gespeeld werd, was er op de dag van de wedstrijd relatief veel tijd. Zeinstra: "Al voelde het niet als een lange dag. We moesten ook vroeg in het busje richting het stadion vanwege de drukte in Londen."

Na de 1-1 in reguliere speeltijd werd Italië na penalty's Europees kampioen. Waar het na de finale nog wel ging over het gedrag van sommige fans, speelde Team Kuipers geen hoofdrol. "Als het na afloop niet over arbitrage gaat, dan is het goed", besluit Van Roekel.

Na de prijsuitreiking volgden in de kleedkamer de emoties, vertelt Kuipers. "Toen wist ik: dit was het dan."