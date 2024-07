Etappe 13: sterke vluchters kunnen sprinters hak zetten richting Pau

De etappe doet in veel opzichten denken aan de achttiende etappe van de Tour van 2023, van Moûtiers naar Bourg-en-Bresse. De Alpecin-Deceuninck-ploeg van Jasper Philipsen probeerde toen kilometers lang om de vier koplopers terug te pakken, maar zonder succes. En dat terwijl die etappe op papier makkelijker te controleren was dan deze rit.

Toch werd de laatste rit-in-lijn met aankomst in Pau 'gewoon' een massasprint. In 2018 won Arnaud Démare de etappe op een iets makkelijker parcours dan dit jaar.

Herinneringen aan gele Alaphilippe

De finishplaats wordt beter herinnerd door de heroïsche tijdrit van Julian Alaphilippe in 2019. Na twaalf ritten stond de heuvelspecialist aan de leiding van het algemeen klassement, waardoor hij zijn rit tegen de klok in de gele trui mocht aanvangen. Hij had een minuut voorsprong op zijn naaste belager Geraint Thomas en veel mensen verwachtten dat de Brit in ieder geval tijd goed zou maken op de Fransman.

Niets bleek minder waar. Alaphilippe reed een geweldige tijdrit in de zuid-Franse stad en was de snelste, waardoor hij de etappe won. Het werd een memorabele Tour voor Alaphilippe, die na achttien ritten nog altijd geletruidrager was. Het Franse volk hoopte eindelijk een nieuwe Franse Tourwinnaar te hebben. Uiteindelijk zakte hij door het ijs, maar die tijdrit bleef memorabel.