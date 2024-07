Twee bussen meegesleept door aardverschuiving in Nepal, 63 mensen vermist

Bij een aardverschuiving in Nepal zijn twee bussen van de snelweg een overvolle rivier in gesleept, zo melden overheidsmedewerkers. Drie passagiers zijn gered en naar het ziekenhuis gebracht. Minstens 63 mensen worden nog vermist.

De continue zware regenval en het feit dat de weg elders ook onbruikbaar is geworden door aardverschuivingen maken reddingswerk moeilijk, aldus de autoriteiten.

Aan boord van een van de bussen zaten bij vertrek 42 passagiers, in de andere zaten 24 mensen. Het zou kunnen dat er onderweg nog meer mensen zijn ingestapt, zo waarschuwen overheidsmedewerkers. De twee bussen werden rond 03.00 uur lokale tijd getroffen door de aardverschuiving, op de snelweg tussen Mugling en Narayangarh, in het midden van het land.

Rotsblok

Elders op dezelfde snelweg werd een bus geraakt door een groot rotsblok, dat was losgeraakt door een aardverschuiving. Daarbij kwam de buschauffeur om het leven. In een reactie op sociale media zegt premier Pushpa Kamal Dahal "diep bedroefd te zijn" om de verdwenen passagiers en de dode chauffeur, en zegt hij dat de hulpdiensten alles in het werk stellen om de vermiste passagiers levend terug te vinden.

Van juni tot september is het in Nepal jaarlijks regenseizoen en door zware regenval vinden er dan vaker aardverschuivingen plaats. Volgens persbureau Reuters zijn daardoor sinds juni al zeker 91 mensen omgekomen.