Den Haag gaat daklozen en asielzoekers opvangen in oud ziekenhuis

De gemeente Den Haag kan de komende jaren asielzoekers, statushouders en daklozen huisvesten in een oud pand van het HagaZiekenhuis. De gemeenteraad heeft afgelopen avond na een verhit debat ingestemd met de financiering voor het plan, waarmee 26,5 miljoen euro gemoeid is. Dat meldt Omroep West. Er was de afgelopen maanden veel protest onder omwonenden, die vrezen voor overlast van de nieuwe bewoners.

Den Haag wil vanaf juli volgend jaar in totaal 740 mensen opvangen in het gebouw, onder wie 440 asielzoekers, 105 starters of studenten, en kleinere aantallen dakloze gezinnen en statushouders (mensen die de asielprocedure met succes hebben doorlopen). Deze opvang zou maximaal zeven jaar lang moeten duren, want daarna wil de gemeente het ziekenhuis ombouwen tot appartementencomplex. De gemeente kocht twee leegstaande locaties van het HagaZiekenhuis eind vorig jaar, met woningbouw als doel.

Rugzakjes

Voor het debat spraken meer dan 20 Hagenaars hun zorgen tegenover de gemeenteraad uit, over het plan voor tijdelijke bewoning. Één van hen bestempelde het als "een concentratie van rugzakjes bij elkaar, met argwanende buren die zich gekwetst voelen. En daar mogen ze hun leven opbouwen."

Ook verschillende partijen in de raad zijn niet blij met de manier waarop de tijdelijke bewoning door de gemeente is aangepakt. "Er is gebruik gemaakt van een overvaltactiek" tegenover de buurtbewoners, zo zei raadslid Caroline Peeck (VVD). "Dit voorjaar had er een gesprek gevoerd moeten worden met de bewoners over de randvoorwaarden, om daarna pas een besluit te nemen. Dat is niet gebeurd." Zij diende een motie van wantrouwen in tegen de verantwoordelijk wethouder, Mariëlle Vavier (GroenLinks). Die motie kreeg niet genoeg stemmen, en Vavier kan dus aanblijven.