Biden oogt strijdlustig, maar verwart Harris en Zelensky met Trump en Poetin

Correspondent Verenigde Staten Marieke de Vries:

"Het was een NAVO-persconferentie, maar in het begin ging het maar over één ding: is Biden nog wel geschikt als president en presidentskandidaat? In zijn antwoorden kwam Biden zelfverzekerd over, al maakte hij aan het begin weer een stomme vergissing door de namen van Harris en Trump te verwisselen. Hij noemde daarnaast het debat waardoor al deze ophef is ontstaan een stomme fout, maar voegde eraan toe dat men moest kijken naar wat hij in zijn presidentschap had bereikt.

We moeten nu gaan zien wat deze persconferentie doet voor zijn positie. Veertien Democratische Congresleden hebben Biden al opgeroepen plaats te maken, onder wie eentje vlak na de persconferentie - dus na dit toch wel sterkere optreden. Een ander, anoniem, Congreslid zei na afloop cryptisch dat dit optreden 'een proces dat toch al langzaam verliep nog langzamer zal maken'. Want het feit dat hij het toch wel goed heeft gedaan, maakt het natuurlijk nog lastiger om nu een knoop door te hakken."