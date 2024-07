Vijf Brabanders verdacht van betrokkenheid bij grootschalige mensenhandel

Vier mannen uit Brabant staan morgen terecht op verdenking van grootschalige mensenhandel. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) zouden ze ten minste veertien vrouwen uit onder meer Zuid-Amerika naar Nederland hebben gehaald en hen hebben gedwongen tot illegale prostitutie. Naar een vijfde verdachte loopt het onderzoek nog.

De groep wordt verdacht van deelname aan een criminele organisatie. Ze plaatsten volgens het OM seksadvertenties online, hielden contact met de klanten en regelden vliegtickets en vervoer vanaf het vliegveld.

De vrouwen werden ondergebracht in huisjes op meerdere vakantieparken in Oost-Brabant, maar ook in huizen in onder meer Nijnsel en Boerdonk. Vanuit deze locaties werden ze veelal als escort naar klanten gebracht.

Mogelijk meer slachtoffers

De zaak kwam aan het licht toen een van de slachtoffers, een Belgische vrouw, in juni 2023 aangifte deed bij de politie. Ze zou zijn mishandeld door een man, nadat ze haar verdiende geld niet aan hem wilde afstaan.

Naast de Belgische vrouw zijn er nog eens dertien vrouwen uit onder meer Colombia en Venezuela tijdens het onderzoek in beeld gekomen. Het OM houdt rekening met meer slachtoffers. De vrouwen uit Zuid-Amerika zijn inmiddels terug naar hun thuisland. Ze waren allemaal boven de achttien.

Naar aanleiding van het onderzoek dat is ingesteld zijn er in april vier verdachten aangehouden, maakte het OM vandaag bekend. Het gaat om mannen van 34, 32, 26, en 25 jaar uit Sint-Oedenrode, Veghel en Helmond.

Voor de rechter

Afgelopen maand is er ook nog een man van 32 uit Sint-Michielsgestel aangehouden vanwege betrokkenheid bij deze zaak. Hij werd diezelfde week voorgeleid en mag het onderzoek van de rechter-commissaris thuis afwachten. Morgen staan de vier verdachten die in april werden opgepakt voor de rechter.

Het OM vindt dat er "sterke aanwijzingen" zijn tegen de mannen. Zo vonden verschillende controles plaats, werden telefoons afgeluisterd, camerabeelden bekeken en verklaringen van meerdere getuigen en slachtoffers opgenomen, zo meldt Omroep Brabant.