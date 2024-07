Schoonmaker overleden na werk in NS-trein, collega ligt in ziekenhuis

Een medewerker van een schoonmaakbedrijf is woensdagavond overleden nadat hij een dag eerder onwel was geworden na een schoonmaakdienst bij de NS. Een collega van hem ligt in het ziekenhuis.

De twee werden dinsdagochtend onwel na afloop van hun werkzaamheden op een opstelterrein bij Utrecht Centraal. De NS en de politie bevestigen dat na berichtgeving van De Telegraaf.

Op het terrein worden treinen schoongemaakt. Een woordvoerder van de NS benadrukt dat de slachtoffers niet onwel werden tijdens hun dienst, maar daarna.

Collega's zagen dat het niet goed ging met de twee schoonmakers en schakelden hulpdiensten in. Het tweetal werd vervolgens naar het ziekenhuis gebracht, waar een van hen de volgende dag overleed. De ander ligt nog in het ziekenhuis. De NS noemt het nieuws "een flinke schok" voor het bedrijf.

Het is onduidelijk waarom de schoonmakers onwel werden. De politie is een onderzoek gestart naar de omstandigheden. Het opstelterrein is volgens de NS gecontroleerd. Er zou geen sprake zijn van een onveilige situatie.