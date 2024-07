Van Aert en Démare kibbelen na Toursprint: 'Ben ik gedeclasseerd? Waarom?'

De jury gaf Van Aert gelijk en declasseerde Démare, die daar bij de Franse pers voor het eerst van hoorde. "Ben ik gedeclasseerd? Waarom? Dat moet iemand me echt even uitleggen. Ik begin aan de rechterkant van de weg mijn sprint en blijf aan de rechterkant. Ik kan hier niets op zeggen."

Nadat hij wat stoom had afgeblazen in de ploegbus, kwam hij weer naar buiten en vertelde hij er meer over. "Ik heb nergens spijt van. Ik vind dit besluit erg hard. Wat mij is overkomen, motiveert me alleen nog maar meer voor de volgende etappes in deze Tour die kunnen eindigen in een massasprint"

Démare was niet de enige sprinter die deze sprint gedeclasseerd werd, ook Mark Cavendish werd teruggezet in de uitslag. De Brit slingerde heen en weer. Hij eindigde na zijn capriolen als vijfde. Zijn ploegleider Mark Renshaw vertelde het niet eens te zijn met de beslissing van de jury om Cavendish terug te zetten in de uitslag. "Cavendish zelf is hier ook helemaal niet blij mee."