Acht miljoen illegale sigaretten gevonden in loods in Someren

De douane heeft een partij van acht miljoen illegale sigaretten aangetroffen in een loods in het Brabantse Someren. Als deze partij op de Nederlandse markt was verkocht, was de Staat ruim 3,6 miljoen euro aan accijnsinkomsten misgelopen. Twee verdachten zijn aangehouden.

De politie was bezig met een onderzoek in de loods, toen agenten de sigaretten vonden. Er stonden in totaal 22 pallets met in totaal 7.960.000 sigaretten van verschillende merken, allemaal zonder accijnszegel. Omdat de heffing van accijns een taak van de douane is, heeft de politie de zaak overgedragen.

Verboden medicatie

Beide verdachten, een 45-jarige man uit Polen en een 47-jarige inwoner van Helmond, werden in de loods gearresteerd. De Pool had een grote hoeveelheid verboden medicatie bij zich en een apparaat om communicatie te verstoren, een zogenaamde 'jammer'. Hij zit vast op verdenking van schending van de geneesmiddelenwet en de telecommunicatiewet.

De douane heeft de verdachte uit Helmond verhoord en maakt een proces-verbaal tegen hem op vanwege overtreding van de accijnswetgeving. Dat meldt Omroep Brabant.

De sigaretten zijn na de vondst door de douane in beslag genomen en worden vernietigd.