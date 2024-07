Afgestapte Jakobsen kon niet meer: 'Rond rustdag Tour iets opgelopen'

Het werd een lange rit in de ploegleiderswagen achter het peloton aan. "Hij was ontdaan en behoorlijk emotioneel", vertelde ploegleider Matt Winston. "Sinds de Giro hebben we hard gewerkt om hem in goede vorm voor de Tour te krijgen. Hij is teleurgesteld dat het niet gelukt is."

Positieve punten

Maar de sprinter benadrukte zelf liever de positieve punten. Twee keer eindigde hij in de top tien bij een massasprint: vijfde en zevende. Dat was al beter dan in de Giro, waar hij dit jaar nooit in de top twintig reed.

"In het eerste weekend van de Tour had ik het zwaar, maar daarna ging het beter en beter. Maar ik denk dat ik rond de rustdag iets opgelopen heb, want sindsdien voel ik me niet lekker meer. Ten opzichte van de Giro heb ik een stap gezet, maar ik was niet goed genoeg om echt mee te doen om de winst. Daar baal ik van."