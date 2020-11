Oud-ambassadeur VS: 'Als Biden wint, is dat de wraak van de vrouwelijke kiezer'

Met angst en beven kijkt oud-ambassadeur Henne Schuwer naar de verkiezingen in de VS. "Uberhaupt het idee dat er een tweede termijn voor Donald Trump kan komen, daar moet ik persoonlijk niet aan denken. En daar zou de wereld ook niet aan moeten denken. De schade die hij dan kan aanrichten. Een tweede termijn zal alleen maar erger worden, want een herverkiezing ziet hij als een bevestiging van alles wat hij in z'n eerste termijn heeft gedaan."

Schuwer was tussen 2015 en 2019 de Nederlandse ambassadeur in Washington DC. Hij heeft een duidelijk antwoord op de vraag van welke stemmers de uitslag zal afhangen? "Vrouwen! Vrouwen zijn de grootste steun voor Joe Biden. Ongeveer tweederde van de vrouwelijke kiezers is tegen Trump en een derde voor. Dit is de wraak van de Me Too-beweging. Als Biden nu wint, is dit de afrekening. Hier hebben vrouwen vier jaar lang op gewacht. De verworven rechten van vrouwen: het recht op abortus, gelijke betaling, zijn door Trump in gevaar gebracht. Dus deze man moet het Witte Huis uit, redeneren ze."

"En dan hebben we nog de Afrikaanse Amerikanen. Die stemmen normaliter Democratisch, maar bleven vorige keer thuis omdat ze niet erg fan van Hillary waren. Maar dat leverde hun een racistische president op. Ze zullen nu hun stem laten horen. Het gaat om circa 10 tot 12 procent van de samenleving, waarvan 90 tot 95 procent voor Biden is."

Puinhoop

Als het over de inhoud gaat, mist de oud-ambassadeur die vooral. "Het gaat nauwelijks over programma's." Biden positioneert zich als anti-Trump en als degene met compassie en empathie, vindt Schuwer. "Degene die het land zal verenigen. Trump dacht aanvankelijk dat de economie zijn verkiezingsverhaal zou worden. En om eerlijk te zijn: als er geen covid was geweest, had hij een goed verhaal gehad."

"Maar het economische argument is hem door covid volledig uit handen geslagen. Het is economisch een puinhoop, enorm veel mensen zijn werkloos geraakt en veel bedrijven zijn failliet. Trump wist niet welk ander thema hij in plaats van de economie moest kiezen."