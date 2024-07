President Kenia ontslaat bijna gehele kabinet na wekenlange protesten

De Keniaanse president Ruto heeft in een tv-toespraak bekendgemaakt bijna zijn gehele kabinet te ontslaan. Alleen Ruto zelf, de vicepresident, de premier en de minister van Buitenlandse Zaken mogen aanblijven.

Die beslissing volgt na wekenlange protesten tegen hemzelf en de regering van het Oost-Afrikaanse land. Ruto zegt dit besluit te maken "na goed te hebben geluisterd naar het Keniaanse volk en de grondige beoordeling van mijn kabinet, onze resultaten en de uitdagingen".

Naar eigen zeggen zal hij een nieuwe breedgedragen regering vormen, die zich zal richten op de overheidsschuld, het creëren van banen, het ontbinden van staatsbedrijven met overlappende functies en de grootschalige corruptie in het land. In de tussentijd zullen hoge ambtenaren de taken van de ontslagen ministers op zich nemen.

De in 2022 verkozen Ruto hoopt met deze beslissing de duizenden Kenianen die de afgelopen weken demonstreerden tegemoet te komen. Zij gingen de straat op naar aanleiding van een voorgestelde belastingverhoging waardoor allerlei producten, van brood tot maandverband, duurder zouden worden.

Twee weken geleden bestormden demonstranten het parlementsgebouw van Kenia nadat de omstreden belastingwet was aangenomen. Daarbij vielen tientallen doden en ontstond brand. De volgende dag besloot president Ruto de wet in te trekken. De demonstraties werden hierna minder, maar bleven door het hele land plaatsvinden.