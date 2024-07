Tientallen dode grienden gevonden op Schots eiland

Op een eiland voor de Schotse kust zijn zeker 65 aangespoelde grienden doodgegaan. Hulpverleners vonden de groep tandwalvissen vanmiddag na een melding.

De melding was dat er een kleine 80 grienden op het strand van het eiland Sanday lagen. De hulpverleners stelden vast dat ze er al enkele uren lagen en dat er nog maar twaalf in leven waren.

Onduidelijk is waardoor de grienden zijn gestrand. Dat kan door verschillende oorzaken gebeuren, bijvoorbeeld doordat ze de weg kwijtraken.

Feit is dat grienden nauwe sociale banden hebben, en als één dier in de problemen komt, volgen de anderen vaak. Dit resulteert vaker in massale strandingen.

Geredde grienden

Bijna een jaar geleden spoelden op een ander Schots eiland ook tientallen grienden aan, wat zeker 55 dieren niet overleefden. In april strandden 160 grienden in Australië, maar daar konden er 130 gered worden.