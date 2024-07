Illegale migratie naar EU flink gedaald, minder boten naar Italië en Griekenland

Het aantal mensen dat illegaal naar de Europese Unie komt is in de eerste zes maanden van 2024 met bijna een derde gedaald ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Volgens voorlopige gegevens van het Europese grensbewakingsagentschap Frontex kwamen er van 1 januari tot eind juni ongeveer 94.000 illegale immigranten naar de EU, een afname van 30 procent. De meeste illegale migranten komen uit Syrië, Mali en Afghanistan.

Die daling is opvallend. Vorig jaar bereikte het aantal illegale migranten dat naar de EU kwam een piek, met zo'n 380.000 mensen, het hoogste aantal sinds 2016. Vooral via de mediterrane routes nam het aantal illegale migranten toen toe.

Uit de nieuwe gegevens van Frontex blijkt dat migratie via die route het afgelopen half jaar juist sterk is gedaald. Via het centrale Middellandse Zeegebied (van bijvoorbeeld Tunesië en Libië naar Italië en Griekenland) ging het aantal waargenomen migranten met 61 procent omlaag en via de Westelijke Balkan met 72 procent.

Tunesiëdeal

Frontex geeft geen verklaringen voor die daling. Mogelijk speelt de Tunesiëdeal een rol. In 2023 kreeg de Tunesische president Saied honderden miljoenen euro's van de EU in ruil voor het tegenhouden van migranten in zijn land. Sindsdien lijkt het steeds minder migranten te lukken om vanuit Tunesië de oversteek naar Italië te maken.