7 jaar cel voor leerkracht uit Pijnacker die meisjes misbruikte

Een 63-jarige voormalige leerkracht uit Pijnacker krijgt zeven jaar cel en een beroepsverbod van twaalf jaar voor het misbruiken van vijf minderjarige meisjes. In een geval duurde het misbruik vijf jaar lang. Ook was hij in het bezit van kinderporno.

Fred M., die zowel tennisleraar als leerkracht op een basisschool was, bekende twee weken geleden dat hij een pedofiele stoornis heeft en gaf het misbruik van een leerling toe. Het meisje was 11 toen het begon. Pas jaren nadien durfde ze aangifte te doen.

Het nieuws daarover leidde tot nog vijf aangiftes van jonge vrouwen die in hun jeugd waren betast door de man. Voor vier van deze aanklachten was er volgens de rechtbank voldoende bewijs in de vorm van getuigen. Van de laatste aanklacht werd M. vrijgesproken.

De voormalige leraar is ook veroordeeld voor het bezit van ruim 55.000 pornografische foto's en filmpjes van kinderen. Hij moet niet alleen de cel in, maar mag na zijn vrijlating ook niet meer met kinderen werken. Verder krijgt hij een contactverbod opgelegd met alle slachtoffers.

Aangesproken op gedrag

De verdachte heeft volgens het vonnis van de rechtbank "een buitengewoon ernstige inbreuk gemaakt op de lichamelijke en geestelijke integriteit van de slachtoffers". Hij heeft "van hun jeugd een donkere periode van angst en eenzaamheid gemaakt".

De rechtbank neemt dat de man zeer kwalijk, vooral omdat hij meerdere keren door ouders en zijn schooldirecteur is aangesproken op zijn ongepaste fysieke omgang met leerlingen. Ook wist hij dat hij pedofiele gevoelens had en zou hij zich door zijn professionele ervaring bewust moeten zijn van de impact die zijn handelen heeft op de slachtoffers en hun familie.

Slachtofferadvocaat Sébas Diekstra, die vijf van de slachtoffers vertegenwoordigt, laat Omroep West in een reactie op de uitspraak weten dat de meeste van zijn cliënten kunnen leven met het vonnis. "Geen straf kan het leed en de schade die is aangericht ooit echt ongedaan maken, maar dit oordeel van de rechtbank geeft wel het gevoel dat er recht is gedaan aan wat hun is overkomen", zegt hij.