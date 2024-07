Hattrick voor Girmay in Tour de France, Roglic verliest tijd door val

De meeste sprinters waren niet betrokken bij de valpartij, waardoor er een chaotische laatste kilometer volgde. Démare werd perfect gebracht door zijn Arkéa-ploeg en zette de sprint als eerste aan.

Van Aert moest even in de remmen door een gevaarlijk manoeuvre van Démare, maar gaf niet op. De Belg van Visma-Lease a Bike passeerde de Fransman in de laatste meters. De Belg leek op weg te zijn naar de zege.

Toch weer Girmay, Groenewegen negende

Maar dat was buiten Girmay gerekend. Plots dook de Eritreeër op in het midden, waarna hij met machtige halen naar de winst sprintte. Hij had zelfs nog genoeg tijd om zijn armen in de lucht te steken om zijn hattrick te vieren.

Van Aert was na afloop niet blij met de actie van Démare en de jury gaf hem gelijk. De Fransman werd gedeclasseerd. Achter hen werd ook Mark Cavendish, oorspronkelijk vijfde, teruggezet in de uitslag wegens gevaarlijk sprinten. Dylan Groenewegen was de beste Nederlander op een negende plaats.

Met zijn derde zege heeft Girmay intussen ook een straatlengte voorsprong in het puntenklassement op zijn naaste belager Jasper Philipsen.