Nieuwe rol asielminister PVV blijkt wennen voor dorpsgenoten

Als we Faber vragen of ze nu wél een opvang in Hoevelaken zou willen, zegt ze geen ja of nee. Alleen: "Kijk, we zitten natuurlijk met de huidige wet- en regelgeving en dan hebben we de plicht om mensen op een fatsoenlijke manier op te vangen."

En of ze het zelf een draai vindt dat zij nu politiek verantwoordelijk is voor de organisatie die graag een opvangplek in haar gemeente zou willen? "U weet ook: we zitten in een andere situatie. Ik was destijds partijpolitica. Dus was onderdeel van de oppositie. En ik ben nu minister en heb me te houden aan de huidige wet- en regelgeving."

Ongeloofwaardig

Over haar uitlatingen over gemeenteraadsleden die verraders zouden zijn, zegt Faber: "Ik ga niet vorige uitspraken recenseren." Ze wil niet in het verleden blijven hangen, zegt ze als haar gevraagd wordt of ze daarvoor excuses wil maken.

CDA-raadslid Blankesteijn vindt het een te makkelijke houding en denkt dat Faber ongeloofwaardig is als ze straks bij gemeenten vraagt om hulp bij opvang. De gemeente Nijkerk is al overtuigd, maar de gemeenten die nog over de streep getrokken moeten worden om een opvanglocatie toe te staan, laten haar verleden wellicht meewegen bij die beslissing, denkt hij. Zeker als ze daar geen afstand van neemt.