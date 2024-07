Zeven jaar cel voor Bredanaar die baby doodschudde

Een 21-jarige man uit Breda is veroordeeld tot zeven jaar cel voor doodslag op zijn zeven weken oude zoon. De rechter vindt dat er genoeg bewijs is dat Finn H. vorig jaar maart de baby met kracht heen en weer schudde. Ook sloeg hij het hoofd van het kindje ergens hard tegenaan.

De man bracht de baby op 28 maart naar bed. Zijn vriendin, de moeder van het kind, lag toen al te slapen. De man was de volgende ochtend weer als eerste bij de baby. Hij verklaarde dat het jongetje toen niet goed wakker werd en niet wilde drinken.

Toen de moeder de baby drie kwartier later zag, schrok ze van hoe koud hij was en belde ze de huisartsenpost. De baby werd met spoed naar een ziekenhuis in Rotterdam gebracht. Daar bleek hij onder meer vier gebroken ribben, hersenletsel en epileptische aanvallen te hebben. Een paar dagen later overleed hij.

Wakker schudden

Wat precies is gebeurd, blijft onduidelijk. H. ontkent de baby te hebben verwond. Hij zou alleen geprobeerd hebben de baby wakker te schudden, zei hij op een eerdere zitting.

Maar toen hij bij de politie als verdachte in beeld kwam, zei hij in een afgeluisterd gesprek dat hij "degene was die zijn kind heeft vermoord". Ook zei hij tegen zijn vriendin nog met antwoorden te komen. Bovendien stelden deskundigen dat de verwondingen zijn toegebracht, en achtten ze de kans klein dat sprake was van een ongeluk.

Stressvol

H. en zijn vriendin kregen eerder ook al een baby, schrijft Omroep Brabant. Dat kindje was 'makkelijker' dan het tweede, zei Finn H. Zo huilde de tweede baby veel, wat leidde tot stress en radeloosheid bij H. Ook had hij veel ruzie met zijn vriendin.

Tijdens de rechtszaak wilde H. vrijwel niks kwijt. De rechtbank neemt het hem ernstig kwalijk dat hij geen opening van zaken geeft en de nabestaanden met vragen achterlaat.

Naast de celstraf van zeven jaar moet H. de moeder van het kind een schadevergoeding betalen. Het Openbaar Ministerie had negen jaar tegen de man geëist.